CNBC: ВСУ не смогут организовать успешное контрнаступление в 2024 году

Перспектива удачного наступления Киева в следующем году маловероятна. Об этом сообщает канал CNBC.В материале говорится, что ожесточенные бои продолжатся и в 2024 году, однако украинская армия вряд ли сможет перейти в масштабное наступление.
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