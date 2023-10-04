Не ведитесь на них: 5 самых частых манипуляций, которые используют люди при общении

Как рассказала Анастасия Корнеева, психолог онлайн-платформы «Грань.рф», сами по себе манипуляции далеко не всегда делаются осознанно или со злым умыслом, многие из них совершаются просто ввиду социальных норм.
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