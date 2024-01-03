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10 самых горячих мест на Земле

10 самых горячих мест на Земле

Аномальная жара этого лета переносилась тяжело даже на море. Раскаленный асфальт больших городов превращал поездку к работе в настоящее испытание — но это все игрушки, по сравнению с некоторыми на самом деле жаркими местами планеты.

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