10 самых горячих мест на Земле

Аномальная жара этого лета переносилась тяжело даже на море. Раскаленный асфальт больших городов превращал поездку к работе в настоящее испытание — но это все игрушки, по сравнению с некоторыми на самом деле жаркими местами планеты.
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