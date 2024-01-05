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Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

РИА Новости/Антон Вергун Арбитражный суд Москвы обязал американскую корпорацию Google разблокировать четыре аккаунта Пятого канала на видеохостинге YouTube, доступ к которым закрыли в марте 2022 года, сообщили в ТАСС со ссылкой на решение суда.

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