Суд обязал Google разблокировать аккаунты Пятого канала на YouTube

РИА Новости/Антон Вергун Арбитражный суд Москвы обязал американскую корпорацию Google разблокировать четыре аккаунта Пятого канала на видеохостинге YouTube, доступ к которым закрыли в марте 2022 года, сообщили в ТАСС со ссылкой на решение суда.