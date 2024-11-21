Jaecoo J7 и Jaecoo J8 подешевели к «Чёрной пятнице» в России

Компания Jaecoo снизила цены на свои кроссоверы Jaecoo J7 и Jaecoo J8 в честь «Чёрной пятницы». Jaecoo J7 в комплектации с 1,6-литровым двигателем предлагается по цене от 2,4 млн рублей с учётом всех доступных скидок.