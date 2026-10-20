“Senate Republicans’ campaign arm took out $20 million in loans in September, a significant cash infusion as the party looks to fight an increasingly challenging map ahead of November’s midterm elections,” Politico reports.
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