Омский бизнес-омбудсмен принял участие в заседании Общественного совета при УФНС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко стал участником очередного планового заседания Общественного совета при УФНС России по Омской области, которое проходило под председательством Димитрия Галаванова и в присутствии руководителей налогового органа.
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