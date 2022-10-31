С 2025 года в армии РФ появится уникальная броня "Сотник"

Тактика ведения современных боевых действий требует современных решений. Наука верно служит военно-промышленному комплексу: исправно поставляются и испытываются на поле боя экспериментальные средства поражения противника и новые типы вооружений.
Тактика ведения современных боевых действий требует современных решений. Наука верно служит военно-промышленному комплексу: исправно поставляются и испытываются на поле боя экспериментальные средства поражения противника и новые типы вооружений.
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