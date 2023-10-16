Сбивший насмерть журналиста Лучанского водитель выходит на свободу

Суд заменил неотбытую часть наказания Никите Лазькову, сбившему телеведущего. Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство Никиты Лазькова, виновника ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский, о замене неотбытой части наказания.
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