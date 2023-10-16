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Сбивший насмерть журналиста Лучанского водитель выходит на свободу

Сбивший насмерть журналиста Лучанского водитель выходит на свободу

Суд заменил неотбытую часть наказания Никите Лазькову, сбившему телеведущего. Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство Никиты Лазькова, виновника ДТП, в котором погиб журналист Антон Лучанский, о замене неотбытой части наказания.

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