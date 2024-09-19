Главком ВМФ Моисеев заявил о высокой готовности России применить оружие ТОФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что "самое мощное и разрушительное оружие", которое стоит на вооружении 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ), находится на крайне высоком уровне готовности к применению.
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