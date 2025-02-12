Власти Венесуэлы обвинили правую оппозицию в использовании денег USAID для подготовки заговоров

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб обвинил правую оппозицию в использовании денег, полученных от Агентства по международному развитию США (USAID), для подготовки заговоров против правительства.
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