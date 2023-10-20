Работу в СИЗО-6 предложили на «Ярмарка вакансий» в Кировграде

19 октября начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-6 (г. Кировград) капитан внутренней службы Ольга Золотарева приняла участие в «ярмарке вакансий», организованной Кировградским центром занятости, с целью комплектования вакантных должностей учреждения.
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