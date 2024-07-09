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Мотофестиваль Baltic Rally пройдет в четвертый раз в Выборге

Мотофестиваль Baltic Rally пройдет в четвертый раз в Выборге

4-й Мотофестиваль Baltic Rally в средневековом городе Выборг пройдет с 18 по 21 июля. Мероприятие состоится при поддержке правительства Ленинградской области, Президентского фонда культурных инициатив, Комитета по культуре и туризму, Информационно-туристского центра Ленинградской области и в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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