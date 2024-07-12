Директор Московского зоопарка Светлана Акулова зарегистрирована кандидатом на выборах в Мосгордуму

Акулова баллотируется по 43 избирательному округу Москва, 11 июля 2024 года, — Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк», инженер-эколог Светлана Акулова получила удостоверение кандидата в депутаты Московской городской Думы в территориальной избирательной комиссии Пресненского района.
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