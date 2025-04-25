The Times: Британия и Франция готовы отказаться от отправки войск на Украину

Главы государств Европы, которые ранее намеревались направить свои войска на Украину под видом миротворцев, пересмотрели свою позицию после встречи с представителями киевского правительства в Лондоне, передает The Times.
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