Борель предсказал капитуляцию Украины при одном условии

Если Евросоюз перестанет помогать Киеву, то Украина капитулирует. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции "Европа и мир" По его словам, украинцы не способны самостоятельно "защититься от России" и нуждаются в помощи стран ЕС.
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