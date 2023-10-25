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Борель предсказал капитуляцию Украины при одном условии

Борель предсказал капитуляцию Украины при одном условии

Если Евросоюз перестанет помогать Киеву, то Украина капитулирует. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции "Европа и мир" По его словам, украинцы не способны самостоятельно "защититься от России" и нуждаются в помощи стран ЕС.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ржавая бочка, а сейчас в Киеве какое правительство - американское или нацистское ЕС-осовское, а от тебя, что может зависеть, старый дурак!👀👍👈😜
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