Борель предсказал капитуляцию Украины при одном условии

Если Евросоюз перестанет помогать Киеву, то Украина капитулирует. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на конференции "Европа и мир" По его словам, украинцы не способны самостоятельно "защититься от России" и нуждаются в помощи стран ЕС.