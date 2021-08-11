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Шойгу призвал ОДКБ подготовиться к вторжению талибов из Афганистана

Шойгу призвал ОДКБ подготовиться к вторжению талибов из Афганистана

Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов из Афганистана через границы с Узбекистаном и Таджикистаном, которые контролируют талибы.

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