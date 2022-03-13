Эмильен Жаклен о победе Фийона-Майе в общем зачете КМ: «Если кто и заслуживает глобус, это он. Кентен – пример трудолюбия, строгости, уверенности в себе»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поздравил соотечественника Кентена Фийона-Майе с досрочной победой в общем зачете Кубка мира.

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