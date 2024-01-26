Всеобщую мобилизацию спрогнозировал советник губернатора Орловской области

ТО

Терехов Олег

Реально мыслящему человеку давно понятно что нужно объявление военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Хватит тешить нас благостными заверениями и информацией. СВО уже давно переросла в ВОЙНУ России с коллективным Западом. Часть народа воюет и прилагает усилия для победы а большая часть как будто ничего не замечает и ей похеру что происходит. Это необходимо для принятия и применения в деле необходимых законов и действий без обид, народ должен быть един в данных ситуациях. Тех кто с первых дней встал своей грудью на защиту всех нас должны уже вернуться домой а не полечь на поле боя до последнего, в этом случае много правды о происходящем будет скрыто от народа или этого власти и добиваются уверяя народ что в этом нет необходимости? Их должны сменить следующие уже подготовленные бойцы. Необходимо обкатать и пропустить через эту войну как можно больше народа, так сказать повязать кровью и чтобы они в последствии после победы строили более справедливую мирную жизнь в России по новому. Но видимо многие в верхах это понимают и не хотят этого дапустить, им удобнее управлять баранами и разобщенным народом!