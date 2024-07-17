«Метеор» Татарстанда товарлар һәм хезмәтләр бәйгесендә иң яхшылардан берсе булды

03830 «Муса Җәлил» проектындагы «Метеор-2020» елга пассажир судносы һәм К5 (КАМАЗ) буынындагы авыр үзбушаткычлар семьялыгы «Җитештерү-техник билгеләнештәге продукция» номинациясендә «Татарстан Республикасының иң яхшы товарлары һәм хезмәтләре» бәйгесендә лауреатларның берсе булды.
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