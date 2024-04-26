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Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину

Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину

# Чернильница   Друзья, это будет очень короткая, но тем не менее очень приятная заметка.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Всех среднеазиатов за шкирку и н**** в кишлак домой, так как они занимают наши рабочие места и ещё в последнее время борзеть стали не по-детски.
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6 час.
GK
Giulia Kazakova
Женщины а вы рожайте,чтоб иммигранты не заселяли страну как африканцы Европу,которая по рождаемости детей на последнем месте, минимум такой,что ниже некуда,Россия самая огромная территория а мире и если не будете рожать,то кто будет работать на производстве,на фабриках, убирать,чистить и так далее, рожайте и учите детей трудится а не силиконовые сиськи делать
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4 час.
Вячеслав Егоров
Как хорошо азиатам. Приехал в Россию нагадил и домой. А там можно и похвастаться как русских чморил и издевался и домой вернулся.
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1 час.

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