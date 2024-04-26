Свершилось чудо: хама, оскорбившего девушек в Челябинске, отправят на Родину

Алекс Сэм Всех среднеазиатов за шкирку и н**** в кишлак домой, так как они занимают наши рабочие места и ещё в последнее время борзеть стали не по-детски.

GK Giulia Kazakova Женщины а вы рожайте,чтоб иммигранты не заселяли страну как африканцы Европу,которая по рождаемости детей на последнем месте, минимум такой,что ниже некуда,Россия самая огромная территория а мире и если не будете рожать,то кто будет работать на производстве,на фабриках, убирать,чистить и так далее, рожайте и учите детей трудится а не силиконовые сиськи делать