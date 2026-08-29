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Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского

Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского

В пятницу, 28 августа, бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров стал внештатным советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям .

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