Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

«Наверху знают, что делают!» – эту фразу вы, уважаемые читатели, наверняка слышали много раз от различных экспертов на телевидении, которые пытались объяснить те или иные решения политической власти.
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