Военное обозрение

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  • tsan tsan
    Да, ничего от украинских разведжчиков не скроешь. И как только они догадались, что российские войска собираются Донба...Украинская развед...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Козлы, вы там все.Украинская развед...
  • Людмила
    😛 готовьтесь к могилизации !В Киеве в подъезд...

Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения

«Наверху знают, что делают!» – эту фразу вы, уважаемые читатели, наверняка слышали много раз от различных экспертов на телевидении, которые пытались объяснить те или иные решения политической власти.

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