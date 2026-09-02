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Царьград

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Родригес и Райт обсудили снятие санкций и нефтяные соглашения

Родригес и Райт обсудили снятие санкций и нефтяные соглашения

Дельси Родригес и Крис Райт на пресс-конференции в Каракасе обсудили полный отказ США от санкций против Венесуэлы и подписали нефтяные соглашения.

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