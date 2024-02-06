Белый дом не стал комментировать общение Байдена с мертвым президентом Франции

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, не стала комментировать высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о его разговоре с Франсуа Миттераном – бывшим президентом Франции, скончавшемся в 1996 году.
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