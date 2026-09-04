Мир неожиданно постарел: пожилых впервые стало больше, чем маленьких детей

Человечество только что пересекло демографический Рубикон, о котором демографы предупреждали десятилетиями.
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