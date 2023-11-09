ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    А кто считал?Более 40% немцев ...
  • Вовладар Даров
    Токаев очень хитрый, с ним ухо нужно держать в остро, пока он зависим от России, как только вожжи ослабнут, жди беды!Прилет Путина в К...
  • Зоя Копань
    Нечему удивляться, давно известно, что толстосумы еврейского происхождения теневое правительство США!Израиль правит СШ...

Евросоюзу не нужна воюющая Украина — глава МИД Венгрии

Евросоюзу не нужна воюющая Украина — глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ (ИА Реалист). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление в Евросоюз киевского режима, пока на территории бывшей Украины продолжается вооруженный конфликт, принесет войну в «европейское сообщество, чего, очевидно, не хочет никто».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх