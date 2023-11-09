Евросоюзу не нужна воюющая Украина — глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ (ИА Реалист). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление в Евросоюз киевского режима, пока на территории бывшей Украины продолжается вооруженный конфликт, принесет войну в «европейское сообщество, чего, очевидно, не хочет никто».
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