Евросоюзу не нужна воюющая Украина — глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ (ИА Реалист). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление в Евросоюз киевского режима, пока на территории бывшей Украины продолжается вооруженный конфликт, принесет войну в «европейское сообщество, чего, очевидно, не хочет никто».