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Царьград

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В Москве отменён концерт барда Сергея Никитина

В Москве отменён концерт барда Сергея Никитина

Концерт барда и композитора Сергея Никитина в Москве отменён.Об отмене выступления, посвящённого 80-летию автора и изначально запланированного на 13 июня этого года в большом зале Московского центра авторской песни, сообщил центр на своём сайте.

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