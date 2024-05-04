В Москве отменён концерт барда Сергея Никитина

Концерт барда и композитора Сергея Никитина в Москве отменён.Об отмене выступления, посвящённого 80-летию автора и изначально запланированного на 13 июня этого года в большом зале Московского центра авторской песни, сообщил центр на своём сайте.
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