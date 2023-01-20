В Югре полицейские пресекли экологическое преступление

Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Пыть-Яху во взаимодействии с Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выявлен факт слива загрязненной воды на почву.
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