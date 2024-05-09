Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские хакеры разместили поздравление с 9 мая на сайтах Украины

Российские хакеры разместили поздравление с 9 мая на сайтах Украины

Хакеры взломали украинские сайты учебных учреждений и разместили на них поздравление президента России Владимира Путина с Днем Победы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника хакерской группы «Килобайт V».

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