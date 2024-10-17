«Грэмми», суд с Инстасамкой, проблемы с алкоголем: как живет Стас Ярушин

StarHit сообщает, что звезда «Универа» Станислав Ярушин тайно стал отцом в третий раз. Что об этом известно, как живет артист, какие последние новости выходили о нем? Что известно о третьем ребенке Ярушина Как стало известно StarHit, новость Стас преподнес на гала-ужине музыкальной Премии «Виктория».