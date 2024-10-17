Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 468 подписчиков

«Грэмми», суд с Инстасамкой, проблемы с алкоголем: как живет Стас Ярушин

StarHit сообщает, что звезда «Универа» Станислав Ярушин тайно стал отцом в третий раз. Что об этом известно, как живет артист, какие последние новости выходили о нем? Что известно о третьем ребенке Ярушина Как стало известно StarHit, новость Стас преподнес на гала-ужине музыкальной Премии «Виктория».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх