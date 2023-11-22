Девять муниципалитетов Иркутской области вошли в список территорий северного завоза

Правительство РФ утвердило перечень территорий северного завоза. В него вошел 21 субъект страны, включая Иркутскую область, куда при поддержке государства будут доставлять грузы с продовольствием, топливом и лекарствами, сообщает областное правительство.
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