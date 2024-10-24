"Меняем пешку на ферзя". На Западе придумывают объяснения провала операции в Курской области

Как я и предполагал, интерес к вопросу украинского наступления на Курскую область не ослабевает. Тем более, что вражеские источники стали активно проталкивать различные теории о том, что в гибели мирных жителей виновата Москва! При этом на Западе продолжают «не замечать» военные преступления ВСУ.