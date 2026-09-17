OnePlus 16 с АКБ 9000 мА•ч станет первым смартфоном, в котором 165 Гц работают во всех загружаемых приложениях и в меню

А также первым с ColorOS 17 Президент OnePlus China Ли Цзе сегодня объявил, что OnePlus 16 станет первым устройством, работающим под управлением ColorOS 17, а также первым, достигшим «глобальной сверхвысокой частоты обновления 165 Гц».
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