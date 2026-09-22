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Регионы России

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Google открыла доступ к играм для Android Auto и Android Automotive OS

Google открыла доступ к играм для Android Auto и Android Automotive OS

Игры разрешено запускать только на припаркованном автомобиле. Для работы на Android Auto требуется устройство с Android 15 или новее.

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