Комбат Бизон: ВС России вошли в Константиновку незаметно даже для БПЛА

Командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон в видео, предоставленном Минобороны РФ, раскрыл подробности проникновения в Константиновку Донецкой Народной Республики.
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