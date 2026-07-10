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Коротко о главном

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Комбат Бизон: ВС России вошли в Константиновку незаметно даже для БПЛА

Командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон в видео, предоставленном Минобороны РФ, раскрыл подробности проникновения в Константиновку Донецкой Народной Республики.

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