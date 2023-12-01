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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема Салихова: «Спартак» должен быть впереди с отрывом в такой слабой РПЛ. Спортивный блок работает хуже даже Цорна»

Зарема Салихова: «Спартак» должен быть впереди с отрывом в такой слабой РПЛ. Спортивный блок работает хуже даже Цорна»

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Крал и Ларссон, приобретенные во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства.

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