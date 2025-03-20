Трагические вести продолжают приходить в наш город с зоны боевых действий. В ходе проведения специальной военной операции, при выполнении боевой задачи, погиб Маноцков Иван Александрович 25.
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Трагические вести продолжают приходить в наш город с зоны боевых действий. В ходе проведения специальной военной операции, при выполнении боевой задачи, погиб Маноцков Иван Александрович 25.