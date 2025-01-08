Константин Ольшанский 7 января 2024 г., 20:29 За время обучения на западных полигонах дезертировали более 3000 украинских солдат 155-я механизированная бригада ВСУ, которой так хвалился Владимир Зеленский, уже разваливается по частям.
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