Dina Cociug: История 30 лет инноваций и настойчивости

В молдавском бизнеса мало историй, которые могли бы соперничать с историей компании Dina Cociug. Имея 30-летнюю историю, этот титан машиностроения и услуг в сфере HoReCa, Промышленного охлаждения, Климата и Ритейла завоевал почетное место в сердцах клиентов по всей стране.
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