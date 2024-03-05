Dina Cociug: История 30 лет инноваций и настойчивости

В молдавском бизнеса мало историй, которые могли бы соперничать с историей компании Dina Cociug. Имея 30-летнюю историю, этот титан машиностроения и услуг в сфере HoReCa, Промышленного охлаждения, Климата и Ритейла завоевал почетное место в сердцах клиентов по всей стране.