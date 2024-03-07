Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Попытка отмены в США культового фото провалилась

Попытка отмены в США культового фото провалилась

Несколько дней назад помощник министра по делам ветеранов РимаЭн Нельсон (справа) разослала указание с просьбой убрать из подведомственных учреждений знаменитый снимок «День Победы на Таймс-сквер», сделанный в 1945 году.

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