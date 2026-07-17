Порядок отключения аккумулятора в автомобиле для предотвращения повреждений электроники

При снятии автомобильного аккумулятора первым всегда следует отсоединять минусовую клемму. Это обеспечивает разрыв цепи между аккумулятором и кузовом и снижает риск короткого замыкания и повреждения электрических компонентов машины.
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