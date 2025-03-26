Европейский автопром слишком зависим от США и Китая – вице-президент Mercedes

Европейский автопром сталкивается с серьезной зависимостью от американских и китайских технологий, что угрожает его будущему развитию, заявил вице-президент Mercedes-Benz Жорж Массинг, передает Bloomberg.
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