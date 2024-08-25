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Орловцам придётся раскошелиться на букет для учителя

Орловцам придётся раскошелиться на букет для учителя

«Агентство экономических новостей» проанализировало динамику цен на цветы в преддверии 1 сентября. Традиционно в День знаний, который в 2024 году придётся на 2 сентября, спрос на букеты вырастает примерно на 30%, подтягивая за собой и несоразмерное увеличение их стоимости.

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