Орловцам придётся раскошелиться на букет для учителя

«Агентство экономических новостей» проанализировало динамику цен на цветы в преддверии 1 сентября. Традиционно в День знаний, который в 2024 году придётся на 2 сентября, спрос на букеты вырастает примерно на 30%, подтягивая за собой и несоразмерное увеличение их стоимости.