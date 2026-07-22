После атаки ВСУ жителей Краснодара призывают пользоваться респираторами Региональное управление Роспотребнадзора призвало жителей Краснодара пользоваться респиратор.
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После атаки ВСУ жителей Краснодара призывают пользоваться респираторами Региональное управление Роспотребнадзора призвало жителей Краснодара пользоваться респиратор.
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