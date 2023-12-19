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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кафельников о Кириосе: «Что он курит?»

«Чувак не выиграл ни одного «Шлема» в одиночке и сравнивает свое влияние на теннис с одной из главных легенд нашего спорта – Борисом Беккером? Что он курит?» – написал Кафельников.

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