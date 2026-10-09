Суд заключил под стражу разработчика ядерного бункера «Куб-М» Посохова

Под стражу на два месяца бывшего главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова отправил Замоскворецкий районный суд Москвы, об этом 9 октября сообщает РБК.
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