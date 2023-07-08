Забавно смотреть, как одновременно Пригожина пытаются морально раздавить в России и привечают в Белоруссии.
Не спешите низвергать тех, кого вчера считали героями
Комментарии
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Надежда Белугина
Как всё просто: "куда ветерок - туда и умок" - народная мудрость.
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11 час.
Александр Салтановский
Поднявший в трудное время для страны смуту, героем не может быть по определению!
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5 час.
Ирина Рытова
абсолютно согласна, что рокировочка с Евгением Викторовичем удалась. Военные элиты в виде Шойгу и иже с ним не приняли бы Пригожина в свой круг, кому интересно выглядеть не очень приглядно в сравнении с профи. Поэтому результат так называемого мятежа устроил всех. Мой президент блестяще справился со смутьянами, Шойгу пожурили и оставили при власти. А Лукашенко приобрёл мощное подразделение, которое придержит бешеных хохлов от посягательств на дружественную нам Белорусскую землю. Браво !
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4 час.
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