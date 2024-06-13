Зачем в 21 веке детей возят на садистские шоу. Рассказываем

Эта тема неоднократно поднималась общественниками и журналистами. Тема цирков. Когда зоозащитники пытаются бороться за судьбу зверушек в обычной жизни, в это время происходят издевательства дрессировщиков над зверями.
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