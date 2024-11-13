Блогерши, которые глумились над событиями в Крокусе и собирались повторить события задержаны. Что дальше?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Лариса Овчинникова
Вашу бы ярость да в правильное русло! А то если дураков убивать,  то и народу не останется в стране! 😜
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10 час.
Vova Гарин
Впервые читаю что от дураков польза ,хм может для студентов как практика.
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2 час.
Мила Терехова
Одно желание: врубить ногой в эти две рожи  с разбега
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2 час.

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